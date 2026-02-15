Lunedì 16 febbraio, alla Biblioteca Comunale di Carbonia, si terrà una conferenza sul tema “L’estrazione metallifera in Sardegna” con Mauro Villani, organizzata da Unisulky

Lunedì 16 febbraio, alle ore 16.30, presso la sala convegni della Biblioteca Comunale “P. Doneddu” di viale Arsia, a Carbonia, Mauro Villani, Guida Ambientale e Escursionistica, Guida Turistica prima del Museo Civico di Paleontologia e Speleologia E.A. Martel di Carbonia, e dal 2006 nel Museo del Carbone, dal 2011 responsabile del Centro Italiano della Cultura del Carbone, terrà una conferenza sul tema: “L’estrazione metallifera in Sardegna”. Organizza Unisulky – Università Popolare del Sulcis, con il patrocinio del comune di Carbonia.