16 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeCulturaLunedì 16 febbraio, alla Biblioteca Comunale di Carbonia, si terrà una conferenza sul tema “L’estrazione metallifera in Sardegna” con Mauro Villani, organizzata da Unisulky
Cultura

Lunedì 16 febbraio, alla Biblioteca Comunale di Carbonia, si terrà una conferenza sul tema “L’estrazione metallifera in Sardegna” con Mauro Villani, organizzata da Unisulky

0
558Views

Lunedì 16 febbraio, alle ore 16.30, presso la sala convegni della Biblioteca Comunale “P. Doneddu” di viale Arsia, a Carbonia, Mauro Villani, Guida Ambientale e Escursionistica, Guida Turistica prima del Museo Civico di Paleontologia e Speleologia E.A. Martel di Carbonia, e dal 2006 nel Museo del Carbone, dal 2011 responsabile del Centro Italiano della Cultura del Carbone, terrà una conferenza sul tema: “L’estrazione metallifera in Sardegna”. Organizza Unisulky – Università Popolare del Sulcis, con il patrocinio del comune di Carbonia.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Il maltempo ha provo
Matteo Trullu, 13enn

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eventi
Il 27 e 28 dicembre
Eventi
Si è concluso oggi,
Cultura
Sabato 28 e domenica
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY