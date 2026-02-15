16 February, 2026
Musica

Matteo Trullu, 13enne di Decimomannu, ha vinto la 4ª edizione di The Voice Kids

Matteo Trullu, 13enne di Decimomannu, ha vinto la 4ª edizione di The Voice Kids, programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Il portacolori del team di Nek, si è esibito in modo spettacolare con la sua chitarra, interpretando “Maniaco” di Michael Sembello, brano del 1983 inserito nella colonna sonora di Flashdance, nella finale andata in onda ieri sera, nella quale ha convinto sia il pubblico sia la giuria speciale composta da Mara Maionchi, Ema Stokholma, Nina Zilli ed Enrico Melozzi. Matteo Trullu ha avuto la meglio sugli altri finalisti: Briana Camara (team di Loredana Bertè), Andrea Ronga (team di Clementino e Rocco Hunt) e Francesca Lanza (team di Arisa).
Al momento della proclamazione del vincitore i genitori di Matteo hanno dato sfogo alla loro felicità. Grande festa anche a Decimomannu.
Armando Cusa
Powered by ENKEY WEB AGENCY