17 February, 2026
Sanità

Si terrà domani 17 gennaio all’ospedale Sirai di Carbonia, l’inaugurazione dei due nuovi ambulatori di Ematologia e di PBM all’interno dell’UO di Medicina Trasfusionale

Si terrà domani 17 gennaio 2026, alle ore 10.00, presso il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia, l’inaugurazione dei due nuovi ambulatori di Ematologia e di PBM (Patient blood Management) all’interno dell’UO di Medicina Trasfusionale.

Si tratta di servizi attesi e fondamentali: il primo per la diagnosi, il monitoraggio e la cura delle malattie del sangue, il secondo per la gestione e la terapia delle anemie. Consentiranno di evitare i disagi legati agli spostamenti dei pazienti verso altre strutture/aziende, contenere accessi e ricoveri non appropriati e limitare il ricorso a trattamenti non necessari. Un passo significativo per migliorare in modo concreto la qualità di vita dei cittadini del Sulcis Iglesiente.

