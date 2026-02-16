San Gavino Monreale festeggia i 40 anni del Carnevale Storico con una Grande Sfilata da record

Con la Grande Sfilata Regionale di domenica 15 febbraio, San Gavino Monreale ha celebrato nel modo più autentico e partecipato i 40 anni del Carnevale Storico Sangavinese, confermandosi ancora una volta Città del Carnevale e punto di riferimento del panorama carnevalesco regionale.

Nonostante il meteo incerto dei giorni precedenti, la domenica ha regalato una bellissima giornata di festa, capace di spazzare via ogni timore e di restituire al paese il clima delle grandi occasioni. Fin dalla mattina, i primi carri allegorici hanno iniziato a confluire nel cuore del Campidano per posizionarsi lungo il percorso di partenza coordinati e aiutati da un numeroso corpo di volontari.

«Quella di oggi è stata una giornata che racconta perfettamente cosa rappresenta il Carnevale per San Gavino Monreale. Nonostante le incertezze legate al meteo dei giorni precedenti, la risposta della comunità, dei gruppi carnevaleschi e del pubblico è stata straordinaria: il paese si è risvegliato fin dal mattino con l’energia delle grandi occasioni – dichiara Riccardo Pinna, assessore alla Cultura del Comune di San Gavino Monreale – Celebrare 40 anni di Carnevale Storico Sangavinese significa festeggiare una storia fatta di continuità, passione e partecipazione. La presenza di migliaia di figuranti e di circa 15mila spettatori lungo tutto il percorso, così come l’impatto positivo sulle attività del paese, confermano che il Carnevale Sangavinese è oggi un evento regionale maturo, capace di coniugare spettacolo, organizzazione e identità. Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari e a chi ha lavorato sulla sicurezza e sulla gestione del percorso, permettendo di vivere la festa in modo ordinato e sereno».

La festa nella “Città del Carnevale” è iniziata ben prima della sfilata. Bar, locali e ristoranti pieni, con prenotazioni sold out già da giorni, raccontano l’impatto economico e sociale di un evento capace di attrarre visitatori da tutta la Sardegna e di animare la Città del Carnevale fin dalle prime ore della giornata.

Nel primo pomeriggio, il centro di San Gavino Monreale si è trasformato in un teatro a cielo aperto. La Grande Sfilata del Carnevale Storico Sangavinese è iniziata alle 15.30 e un lungo fiume colorato di carri allegorici, gruppi a piedi, maschere singole, musica e colori ha invaso le strade, coinvolgendo migliaia di figuranti e un pubblico di circa 15mila spettatori sparsi lungo tutto il tracciato. Il doppio passaggio in Piazza Resistenza ha rappresentato uno dei momenti più spettacolari della sfilata, permettendo di apprezzare appieno il lavoro artistico, i movimenti e le coreografie dei carri.

A rendere spettacolare la Grande Sfilata Regionale sono stati i 26 carri allegorici provenienti da tutta la Sardegna, espressione di una progettazione artistica curata e di mesi di lavoro condiviso. In ordine di sfilata hanno partecipato: Pro Loco Selegas (Selegas), New Raminis Group (Nuraminis), Los Bandoleiros (Samassi), Los Sbronzetos (Barumini), LOL Group Villacidro (Villacidro), The Crazy Carnival (San Nicolò d’Arcidano), Crazy People (Ussaramanna), Fenix (Guspini), Rebus Group (Sanluri), Friends Group (Sestu), Rewind (San Gavino Monreale), Il Giullare (Samassi), Fibra Ottica (San Gavino Monreale), H2O & Sound Express (Samassi), New Generation (San Gavino Monreale), Is Carretones (Sardara), Gruppo Storpions (Terralba), Vertigo (San Gavino Monreale), Magic Group (Terralba), La Trombetta (Guspini), Lillo Boys (Gonnosfanadiga), Is Casermettas (Guspini), Caution 2.0 (Gonnosfanadiga), Moulinus Group (Arbus), The Music Express (San Gavino Monreale) e Cormorano (Villanovafranca).

La manifestazione ha dimostrato, ancora una volta, come il Carnevale Sangavinese non sia soltanto un evento, ma un patrimonio di tutti, costruito nel tempo grazie all’impegno di gruppi storici, associazioni, volontari, famiglie e istituzioni. Un modello di partecipazione che unisce generazioni diverse e che continua a rinnovarsi senza perdere le proprie radici.

La giornata di festa si è conclusa con un gran finale musicale in Piazza Montevecchio, dove al termine della sfilata, si è esibito Sandro Murru. Nel corso della serata si sono svolte anche le premiazioni ufficiali per il miglior carro dell’edizione 2026, per la miglior maschera singola (premio dedicato alla memoria di Kikki Pilloni), fino al riconoscimento per i migliori movimenti dei carri intitolato a Enrico Garau.

Determinante, per la buona riuscita della manifestazione, è stata l’attenzione dedicata alla sicurezza e alla gestione del percorso, con un’organizzazione rafforzata e un coordinamento efficace tra addetti, volontari e servizi. Un lavoro puntuale che ha permesso di garantire uno svolgimento ordinato, fluido e pienamente fruibile della sfilata, a tutela di figuranti e pubblico.

Il Carnevale Storico Sangavinese proseguirà martedì 17 febbraio con il Carnevale delle famiglie e il tradizionale Rogo de Su Baballotti, chiudendo un’edizione speciale che celebra quarant’anni di storia, partecipazione e identità condivisa.

La classifica finale della 40ª edizione del Carnevale Storico Sangavinese ha sancito un podio di altissimo livello, confermando la qualità artistica e progettuale dei carri in gara. Il primo posto nei Carri Allegorici – Prima Categoria è andato al Magic Group di Terralba, che ha conquistato la vetta con 613 punti, seguito dal Gruppo Storpions (Terralba) con 597 punti e da H2O & Sound Express (Samassi) con 548 punti. Da segnalare anche le ottime prestazioni de Il Giullare e Lillo Boys, mentre Fibra Ottica ha chiuso con 530 punti dopo una penalizzazione. Nella Seconda Categoria si è imposto Los Sbronzetos di Barumini con 456 punti, davanti a New Generation e Los Bandoleiros. Tra i Gruppi a Piedi vittoria per Su Scallatoiu Mori di Sardegna, mentre il premio per le Maschere Singole è stato assegnato a Elena Bandino.