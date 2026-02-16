Un’altra giornata negativa per Iglesias e Carbonia, sconfitte a Gavoi e Nuoro, in crisi di risultati nel girone di ritorno

Un’altra giornata negativa per Iglesias e Carbonia, sconfitte rispettivamente a Gavoi e Nuoro con l’identico punteggio di 2 a 0, in crisi di risultati nel girone di ritorno. L’Iglesias con il Taloro ha subito la quinta giornata nel girone di ritorno, con un solo punto raccolto nella sesta partita. I numeri sono severi con la squadra di Giampaolo Murru che, dopo aver concluso il girone d’andata in testa alla classifica con il titolo di campione d’inverno in condominio con Nuorese e Ilvamaddalena, ha avuto un’involuzione preoccupante. Oltre alle sconfitte, emerge un’evidente sterilità offensiva, con la squadra ancora a digiuno di goal nelle 6 giornate del girone di ritorno. In questo periodo negativo si è inserita la storica conquista della Coppa Italia, maturata ai calci di rigore, dopo che sia i tempi regolamentari sia quelli supplementari si erano conclusi senza goal, ma ora l’attenzione è tutta rivolta al campionato, anche se mercoledì la squadra è attesa dalla partita di ritorno del primo turno della fase nazionale della Coppa Italia, sul campo della Boreale, a Roma (al Monteponi la prima partita ha visto imporsi la Boreale con il punteggio di 2 a 1). L’obiettivo di inizio stagione, costituito dalla qualificazione ai playoff, oggi appare lontano forse ancora di più dei 5 punti che dividono la squadra dal quinto posto occupato dal Tempio, e occorre invertire la rotta quanto prima possibile, perché la distanza dal quart’ultimo posto che rappresenta la quota playout, oggi occupato dal Carbonia, si è ridotta a 6 punti (alla fine del girone d’andata era di 14 punti).

Il girone di ritorno ha registrato fin qui la crisi di risultati del Carbonia che ieri a Nuoro ha subito la quarta sconfitta consecutiva ed è scivolata in zona retrocessione, quart’ultimo con 23 punti, 2 soli punti davanti alle prime due inseguitrici, Ferrini e Tortolì. La squadra di Graziano Mannu, eccezion fatta per la meritata sconfitta interna subita ad opera del Sant’Elena, ultimo in classifica, distanziato di ben 7 punti da Ferrini e Tortolì, continua a raccogliere apprezzamento per il gioco espresso e le prestazioni fornite, ma i risultati non arrivano. A Nuoro il Carbonia ha costruito tante occasioni da goal, colpito due pali, ma alla fine ha perso 2 a 0, così aveva perso in casa 3 a 0 con il Tempio dopo aver sciupato quattro clamorose occasioni sullo 0 a 0 nel finale del primo tempo, e la settimana precedente a Buddusò 3 a 1 dopo aver sciupato il calcio di rigore del pareggio sull’1 a 2. Il Carbonia in questo avvio di girone di ritorno ha pagato pesantemente la scarsa produttività dell’attacco e in diversi casi le distrazioni difensive. La squadra di Graziano Mannu è ora chiamata ad una reazione nel doppio turno casalingo che le propone il calendario, con Santa Teresa Gallura (battuto nel girone d’andata) e Lanusei, perché quasi tutte le altre squadre impegnate nella zona bassa della classifica hanno cambiato marcia e la quota salvezza sembra essersi alzata sensibilmente. Con il Santa Teresa Gallura Graziano Mannu non potrà disporre sicuramente di Hernan Zazas e Tomas Pavone, espulsi a Nuoro nel finale del primo tempo, insieme ai nuoresi Alessio Cossu e Andrea Argiolas.

Giampaolo Cirronis