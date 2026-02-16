Questa mattina, a Cortoghiana, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi e dei percorsi pedonali di accesso ai servizi pubblici. Gli interventi, finanziati con fondi regionali, puntano a migliorare la sicurezza dei percorsi pedonali e la qualità degli spazi urbani.

I lavori proseguiranno a Bacu Abis e interesseranno diverse aree di Carbonia: via D’Annunzio e via Lombardia (Carbonia nord), via Deledda, via Brigata Sassari, via Verona, via Ala Italiana, via Napoli, via Trento, via Ogliastra e via Deffenu (Carbonia centro), via Manzoni e corso Iglesias (Carbonia sud).

Si tratta di un’azione attesa per migliorare la vivibilità della città.