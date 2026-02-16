Piacevole serata venerdì 13 febbraio, nella sala Coworking della Grande Miniera di Serbariu, con lo spettacolo del Collettivo Scrittori da palco “Amarsi un po’”. I componenti del collettivo hanno proposto racconti e ballate velenose come antidoto al solito San Valentino, il tutto impreziosito dalla presenza di Davide Toffolo e Randagiu sardu, con Samuele Dessì alla chitarra e i disegni di Riccardo Atzeni.

Gli spettatori che hanno riempito la sala Coworking sono stati coinvolti dai racconti di Flavio Soriga, Renzo Cugis, Paola Soriga, Nicolas Muscas, Alessia Farci, Dario Dessì e Lele Pittoni, che hanno “strappato” fragorose risate.

Prima dell’inizio dello spettacolo abbiamo intervistato Flavio Soriga.