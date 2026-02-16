17 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloPiacevole serata venerdì 13 febbraio, nella sala Coworking della Grande Miniera di Serbariu, con lo spettacolo del Collettivo Scrittori da palco “Amarsi un po’”
Spettacolo

Piacevole serata venerdì 13 febbraio, nella sala Coworking della Grande Miniera di Serbariu, con lo spettacolo del Collettivo Scrittori da palco “Amarsi un po’”

0
142Views

Piacevole serata venerdì 13 febbraio, nella sala Coworking della Grande Miniera di Serbariu, con lo spettacolo del Collettivo Scrittori da palco “Amarsi un po’”. I componenti del collettivo hanno proposto racconti e ballate velenose come antidoto al solito San Valentino,  il tutto impreziosito dalla presenza di Davide Toffolo e Randagiu sardu, con Samuele Dessì alla chitarra e i disegni di Riccardo Atzeni.

Gli spettatori che hanno riempito la sala Coworking sono stati coinvolti dai racconti di Flavio Soriga, Renzo Cugis, Paola Soriga, Nicolas Muscas, Alessia Farci, Dario Dessì e Lele Pittoni, che hanno “strappato” fragorose risate.

Prima dell’inizio dello spettacolo abbiamo intervistato Flavio Soriga.

FOLLOW US ON:
Questa mattina, a Co
L'assemblea dei lavo

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Spettacolo
La ricerca artistica
Spettacolo
Grande successo, a C
Spettacolo
Abito e scialle di M
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY