Piacevole serata venerdì 13 febbraio, nella sala Coworking della Grande Miniera di Serbariu, con lo spettacolo del Collettivo Scrittori da palco “Amarsi un po’”
Piacevole serata venerdì 13 febbraio, nella sala Coworking della Grande Miniera di Serbariu, con lo spettacolo del Collettivo Scrittori da palco “Amarsi un po’”. I componenti del collettivo hanno proposto racconti e ballate velenose come antidoto al solito San Valentino, il tutto impreziosito dalla presenza di Davide Toffolo e Randagiu sardu, con Samuele Dessì alla chitarra e i disegni di Riccardo Atzeni.
Gli spettatori che hanno riempito la sala Coworking sono stati coinvolti dai racconti di Flavio Soriga, Renzo Cugis, Paola Soriga, Nicolas Muscas, Alessia Farci, Dario Dessì e Lele Pittoni, che hanno “strappato” fragorose risate.
Prima dell’inizio dello spettacolo abbiamo intervistato Flavio Soriga.
NO COMMENTS