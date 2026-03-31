Ermal Meta in concerto al Girotonno: appuntamento lunedì 1 giugno a Carloforte. Rocco Hunt sul palco sabato 30 maggio

Il Girotonno 2026 si arricchisce di un nuovo grande protagonista della musica italiana: sarà Ermal Meta a salire sul palco della manifestazione con un concerto gratuito in programma lunedì 1 giugno, a Carloforte, regalando al pubblico una serata intensa tra emozione, impegno e grande musica dal vivo.

L’artista farà tappa a Carloforte con il tour “Live 2026 – Club”, prodotto e organizzato da Friends & Partners, che lo vede protagonista nei principali club italiani con il nuovo repertorio tratto dal suo sesto album di inediti “Funzioni Vitali”, insieme ai brani più amati del suo percorso artistico. Un ritorno alla dimensione live più diretta e autentica, che culminerà anche nella speciale tappa del Girotonno, inserita in un contesto unico tra musica, cultura e tradizione.

In radio e sulle piattaforme digitali con il singolo “Stella stellina”, Meta propone una delle sue canzoni più intense e significative: un racconto poetico e profondamente umano che affronta temi di grande attualità, accompagnato da sonorità evocative e mediorientali. Il brano è contenuto nel nuovo album “Funzioni Vitali”, un progetto che segna un’evoluzione artistica importante, tra ricerca sonora e profondità narrativa.

Il nome di Ermal Meta si aggiunge a quello di Rocco Hunt che si esibirà sul palco del festival sabato 30 maggio, protagonista di una serata all’insegna dell’energia e del coinvolgimento. Reduce anche dal successo televisivo a The Voice of Italy, l’artista porterà a Carloforte un repertorio ricco di hit come “Nu Juorno Buono”, “Ti volevo dedicare” (con J-Ax), “Caramello” (con Elettra Lamborghini) e “Oh Ma”.

Due serate, due artisti straordinari, un unico grande palcoscenico sul mare: il Girotonno è pronto a far vivere emozioni indimenticabili.

Il Girotonno 2026 si svolgerà dal 23 maggio al 2 giugno a Carloforte, con un pre-event dal 23 al 28 maggio e il main event dal 29 maggio al 2 giugno. La manifestazione celebra la tradizione del tonno e la cultura gastronomica, unendo spettacolo, intrattenimento e gusto.