Sabato 4 gennaio a Carbonia, l’artista Boro Boro, all’anagrafe Federico Orecchia, ha infiammato la piazza Roma con il suo hip-hop underground. In molti conoscevano le sue canzoni e non hanno perso l’occasione di cantarle con lui.

Grazie alle sue doti da freestyle inizia a collaborare con artisti come Shade e Oliver Green, ad oggi l’artista torinese classe 1996 può raccontare di dovere la sua popolarità al brano “Drop The Money”, seguito da “Lento”. Boro Boro colleziona diversi record per milioni di stream e visualizzazioni su YouTube. Fra i suoi successi “Trasparente”, “Come stai bro?”, “Nena”. A luglio del 2020 pubblica il suo primo progetto discografico “Caldo” insieme a Mamblosco. Si tratta di un album composto da undici tracce ideate e registrate a Barcellona, un cocktail di mondi e stili musicali differenti che si fondono per dar vita ad un qualcosa di molto originale. Tanti successi come con “Cadillac” che ha avuto quaranta milioni di visualizzazioni. Nel 2023 vede la luce il suo primo e attesissimo album “Bendicion” che vanta collaborazioni con Goelier, Fred de Palma, Mamblosco, Elettra Lamborghini, Oriana, Villabanks e Artie5ive. Dopo questo album l’artista abbandona il nome Boro Boro per essere solo Boro. Ed è proprio lui il solo e unico Boro che il pubblico presente acclama sin dalle prime note.

Molti conoscono le sue canzoni, molti le cantano, molti conoscono il personaggio, ma conoscono veramente chi è Federico Orecchia?

Dietro le quinte, dopo il concerto, Boro lascia sul palco le sue canzoni “piccanti”… e lì che incontro un ragazzo senza occhiali da sole, dagli occhi azzurri come il cielo un sorriso dolcissimo ed una gentilezza disarmante.

Ragazzi che contrasto!

Parliamo, mi racconta un po’ di sé: è strafelice del successo appena riscosso a Carbonia… ma è dispiaciuto di non potersi trattenere a fare foto con i suoi fan, di lì a poco, infatti, deve prendere l’unico volo disponibile. Intorno a lui uno staff di giovani garbati, gentili…. Ma il tempo vola e con rammarico scappa via.

Di lui restano tantissime foto, tantissimi video, e una piazza piena di gente che ancora parla di Boro.

Nadia Pische

Mirko Meloni