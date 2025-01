Domattina l’assessore dell’Industria Emanuele Cani sarà presente alla Sider Alloys e alle 13.00 riceverà a Cagliari i Sindacati

L’assessore dell’Industria Emanuele Cani ha convocato per domani, martedì 7 gennaio 2025, alle ore 13.00, nella sede dell’assessorato in via XXIX Novembre a Cagliari, un incontro con i rappresentanti sindacali sulla vertenza Sider Alloys, per fare il punto a seguito dell’aggravarsi della situazione negli ultimi giorni.

L’assessore Emanuele Cani sarà presente domani mattina, assieme a operai e sindacati, di fronte ai cancelli dello stabilimento della Sider Alloys a Portovesme.