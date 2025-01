Don Antonio Mura (Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Iglesias): «Ecco il nostro Natale»

Domani, martedì 7 gennaio 2025, alle 7.00 saremo presenti, io e alcuni dell’equipe UPSL, come spesso ci sta capitando, ai cancelli della Sider Alloys, per un’assemblea con le lavoratrici ed i lavoratori Sider Alloys, in conseguenza dello slittamento imposto dall’azienda della ripresa lavorativa, nonché il ritardo nei pagamenti della 13ª e della retribuzione di dicembre. Poi alle 8.00 ci sposteremo in Portovesme srl per un’assemblea con i lavoratori SKV, in considerazione delle sempre maggiori difficoltà in cui versa il territorio, per mantenere viva l’attenzione.

Don Antonio Mura

Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Iglesias