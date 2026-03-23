Rocco Hunt in concerto al 23° Girotonno sabato 30 maggio

Il Girotonno 2026 si prepara a un sabato indimenticabile: sul palco del festival arriva Rocco Hunt, pronto a regalare al pubblico una serata di grande musica e energia. L’appuntamento è per sabato 30 maggio, con ingresso gratuito per tutti i visitatori del festival.

Rocco Hunt, reduce dal successo tv a The Voice Of Italy, sarà protagonista di un concerto esclusivo all’interno della suggestiva cornice della rassegna carlofortina, con un repertorio che include alcuni dei suoi più grandi successi come ‘Nu Juorno Buono’, ‘Ti volevo dedicare’ con J-Ax, ‘Caramello’ con Elettra Lamborghini e ‘Oh Ma’”

Il concerto rientra nel programma della prossima edizione del Girotonno, che si svolgerà dal 23 maggio al 2 giugno con il pre event dal 23 al 28 maggio e il main event dal 29 maggio al 2 giugno a Carloforte. La manifestazione celebra la tradizione del tonno e la cultura gastronomica, unendo spettacolo, intrattenimento e gusto.

Rocco Hunt, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti nel panorama musicale italiano, è noto per il suo stile originale che fonde rap, pop e sonorità mediterranee, raccontando storie di vita reale con energia e passione. Le sue performance dal vivo sono caratterizzate da grande coinvolgimento del pubblico, trasformando ogni concerto in un’esperienza intensa e memorabile.

Hunt è il primo nome annunciato del cartellone di concerti e spettacoli gratuiti che, come ogni anno, animerà le serate dell’evento.