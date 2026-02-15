Il maltempo ha provocato il rinvio della sfilata di Carnevale di Carbonia

L’Amministrazione comunale di Carbonia, in sinergia con la Pro Loco, dopo attente valutazioni proseguite nel corso della mattinata, un costante monitoraggio dell’evoluzione del meteo e stante il fatto che per quanto sia prevista una riduzione della pioggia nel pomeriggio ma non del forte vento che si è abbattuto sulla città di Carbonia, ha deciso di rinviare a data da destinarsi la sfilata di Carnevale, inizialmente prevista per questo pomeriggio.

L’Amministrazione si scusa con la cittadinanza e con tutti i partecipanti.

Seguiranno nei prossimi giorni comunicazioni in merito alla nuova data di svolgimento, con l’auspicio che le condizioni meteo possano essere ottimali per consentire la migliore organizzazione e partecipazione dei carri, dei gruppi a piedi e di tutta la cittadinanza.