26 August, 2025
Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto il pagamento delle borse di studio nazionali per l'anno scolastico 2024/2025
Borse di studio

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto il pagamento delle borse di studio nazionali per l’anno scolastico 2024/2025

 Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto il pagamento delle borse di studio nazionali per l’anno scolastico 2024/2025.
Modalità di erogazione per studenti beneficiari minorenni
Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale, o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito:
• dell’originale del proprio documento di identità in corso di validità per l’identificazione;
• dell’originale del proprio codice fiscale;
• dell’originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio;
• dell’originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio;
Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale, o chi ne fa le veci, comunica all’operatore di sportello di voler ritirare il contributo attraverso la nuova Carta Postepay “Borse di Studio”.
Per i Tutori/Curatori: è necessario esibire allo sportello dell’Ufficio Postale il provvedimento di nomina dell’eventuale tutore/curatore, in copia autentica, per incasso richiesto da soggetto che esercita la rappresentanza legale, per verificare l’idoneità alla consegna della borsa di studio in qualità di soggetto esercente la rappresentanza legale.
Modalità di erogazione studenti beneficiari maggiorenni
Per gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi Ufficio Postale munito di un documento d’identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all’operatore di sportello di voler incassare una borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso il ritiro della Carta Postepay “Borse di Studio”.
Per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell’anno scolastico 2021/2022 e/o 2022/2023, 2023 /2024 l’accredito della borsa di studio per la nuova annualità 2024/2025 avverrà direttamente sulla medesima Carta Postepay “Borsa di Studio” in loro possesso, senza doversi recare presso un Ufficio Postale.
Per studenti e famiglie che avessero necessità di assistenza sugli aspetti che non riguardino l’individuazione dei beneficiari e la trasmissione dei relativi dati di competenza delle Regioni, è possibile inviare segnalazioni tramite e-mail all’indirizzo iostudio@istruzione.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso:
Ufficio Pubblica Istruzione Piazza Roma (Torre Civica);
Telefono: 0781.694418 – Cellulare 335.725 5701
Per maggiori informazioni è possibile anche consultare il seguente link:
