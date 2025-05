Il comune di Carbonia ha messo in pagamento le borse di studio di 200,00 euro, per gli studenti risultati non beneficiari della borsa di studio nazionale per l’a.s. 2023/2024

Il comune di Carbonia ha messo in pagamento le somme concesse quali borsa di studio del valore unitario di euro 200,00, per gli studenti che hanno presentato domanda per la borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2023/2024, che non sono risultati beneficiari della stessa e che non sono stati già riconosciuti vincitori di borsa di studio regionale per il medesimo anno scolastico.

Le modalità di riscossione sono le seguenti:

– accredito su IBAN se comunicato;

– pagamento per cassa: il beneficiario (colui il quale ha sottoscritto la richiesta di contributo) dovrà recarsi presso una qualunque agenzia del Banco di Sardegna (Tesoreria Comunale), munito di documento di identità e codice fiscale.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso:

Ufficio Pubblica Istruzione Piazza Roma (Torre Civica);

Giorni e orario di apertura (appuntamento precedente):

– lunedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00;

– martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Telefono: 0781 694418, cellulare 335 725 5701:

– lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00;

– martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;

e-mail: dsteri@comune.carbonia.su.it .