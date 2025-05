Segreterie FIOM e UILM territoriali: «L’attivismo dei metalmeccanici, è l’unica possibilità per uscire dalla crisi infinita in cui ci troviamo»

«L’attivismo dei metalmeccanici, è l’unica possibilità per uscire dalla crisi infinita in cui ci troviamo, ma dipende da quanto riusciamo a farci ascoltare e seguire dalle lavoratrici e dai lavoratori, non arrendendoci mai, alle difficoltà o agli ostacoli che si e ci creano. In nessuna parte d’Italia il Governo ha convocato due volte e si prepara per convocare una terza volta, per discutere di indotto in un territorio; dobbiamo sfruttare questa opportunità, sapendo che non sarà semplice.»

Lo scrivono, in una nota, le segreterie FIOM e UILM territoriali.

«Di quanto abbiamo discusso nella convocazione al Mimit il 23 aprile, di quello che dovremmo fare per difendere il rilancio delle produzioni, delle problematiche legate agli ammortizzatori sociali, delle problematiche legate al rinnovo dei contratti, ne parleremo nell’assemblea di venerdì mattina, dalle 8.00 alle 10.00 davanti ai cancelli degli appalti della Portovesme Srl, con le segretarie della FIOM e della UILM e con il supporto della segretaria nazionale della FIOM Barbara Tibaldi. Il primo segnale importante sarà l’alta partecipazione , quindi è fondamentale che siate presenti e diffondiate il segnale di fiducia, che non ci rassegniamo. Non mancate», concludono le segreterie FIOM e UILM territoriali.