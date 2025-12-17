Sono in pagamento le borse di studio 2024/2025 e i buoni libri 2025/2026

Il comune di Carbonia informa la cittadinanza che sono in pagamento le somme concesse quali:

• Borsa di studio regionale A.S. 2024/2025;

• Buono libri A.S. 2025/2026.

«Si tratta di interventi fondamentali a sostegno del diritto allo studio – ha dichiarato l’assessora della Pubblica istruzione Antonietta Melas -. Ringrazio per la collaborazione e la solerzia l’ufficio pubblica istruzione, che ha lavorato alacremente per rispondere quanto prima alle necessità della nostra comunità.»

Le modalità di riscossione sono le seguenti:

• accredito su IBAN: se richiesto all’atto della presentazione della domanda;

• pagamento per cassa: il beneficiario (colui il quale ha sottoscritto la richiesta di contributo) dovrà recarsi presso una qualunque agenzia del Banco di Sardegna (Tesoreria Comunale), munito di documento di identità e codice fiscale.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso: Ufficio Pubblica Istruzione Piazza Roma (Torre Civica); giorni e orario di apertura (previo appuntamento): • lunedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00; • martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00; Telefono: 0781.694418 cellulare 335-725 5701: email: dsteri@comune.carbonia.su.it

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link: