Il 30 e 31 agosto Montevecchio ospiterà la 32ª Sagra del miele, organizzata dall’Associazione Pro Loco in collaborazione con i Comuni di Guspini e Arbus.

La sagra animerà il borgo nelle due giornate dalla mattina fino alla sera e, anche se il miele sarà il grande protagonista, la sagra non si limiterà al solo prodotto delle api. Spazierà come sempre dallo sport al turismo, alla cultura al paesaggio e all’intrattenimento per grandi e piccoli.

Ad aprire la Sagra, ancora una volta l’importante convegno tecnico che richiama molti operatori del settore per un confronto sull’andamento del comparto che quest’anno verterà sul tema Il futuro dell’apicoltura tra nuova PAC e Biodiversità.

Una mattinata che si preannuncia densa di contenuti che, oltre al punto della situazione sul comparto, forniranno momenti di confronto e spunti per azioni di sviluppo dello stesso.

Sempre all’interno della due giorni si svolgerà la fase finale del 25° Concorso Regionale “Premio Qualità Mieli tipici della Sardegna” che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 225 campioni segnando un significativo incremento rispetto alle edizioni precedenti.

Per i più golosi, all’esterno del palazzo della Direzione sarà possibile degustare i mieli che hanno ricevuto attestati di qualità accompagnati dalla tradizionale ricotta.