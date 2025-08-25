26 August, 2025
Ambiente

Da San Giovanni Suergiu e dall’intero Sulcis stamane s’è levato un fortissimo “NO” al progetto della nuova discarica di rifiuti speciali a Is Urigus

Da San Giovanni Suergiu e dall’intero Sulcis stamane s’è levato un fortissimo “NO” al progetto della nuova discarica di rifiuti speciali a Is Urigus. Alle 8.30 diverse centinaia di persone si sono ritrovate nella piazzetta della frazione di San Giovanni Suergiu, con loro la sindaca Elvira Usai e diversi colleghi (sindaci, assessori e consiglieri) dei Comuni vicini, l’on. Salvatore Sasso Deidda (presidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati) e don Antonio Mura, responsabile della Pastorale per il Sociale e il Lavoro della diocesi di Iglesias.

In corteo, i manifestanti hanno raggiunto a piedi la cava situata nell’immediata periferia del centro abitato, che la società Ekosarda vorrebbe acquisire e trasformare, con cambio di destinazione d’uso, in una nuova discarica di rifiuti speciali. Nel sito sono stati numerosi gli interventi, aperti dalla sindaca Elvira Usai.

Vediamo le interviste realizzate con Elvira Usai, il deputato Salvatore Sasso Deidda, don Antonio Mura e Manolo Mureddu, assessore dell’Ambiente del comune di Carbonia.

