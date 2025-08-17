19 August, 2025
Incendi

Incendio a Iglesias, in località Palmeri

L’incendio boschivo sviluppatosi nelle campagne di Iglesias, in località Palmeri è l’unico, tra i 6 segnalati oggi in Sardegna, per il quale è stato necessario impiegare il mezzo aereo del Corpo forestale.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della stazione del Corpo forestale di Iglesias, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base CFVA di Marganai.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Iglesias, due squadre di volontari del Soccorso Iglesias, una squadra di volontari di Villamassargia – Gev, due squadre Agenzia Forestas del cantiere Iglesias – Monte Agruxiau.

Il fuoco ha interessato una superficie di circa due ettari di incolti e cespugliato.

Il mezzo aereo ha terminato le operazioni di spegnimento alle ore 15.28.

