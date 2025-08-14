Buon primo test di allenamento stamane per il Carbonia Calcio con il Cagliari Under 17 ad Asseminello, terminato 6 a 3, con goal di Coulibaly (3), Porcheddu, Nannini e Melis

Buon primo test di allenamento stamane per il Carbonia Calcio con il Cagliari Under 17 ad Asseminello, dopo i primi quattro giorni di allenamenti, complessivamente sei sedute (singola domenica 10 e lunedì 11, doppia martedì 12 e mercoledì 13 agosto). Nel primo tempo Graziano Mannu ha schierato un undici con tutti gli “over”: Floris, Mastino Fabio, Hundt, Mastino Andrea, Melis, Chidichimo, Nannini, Ponzo, Porcheddu, Pavone, Coulibaly. La squadra è andata in goal cinque volte e ha realizzato il sesto goal in avvio di ripresa, con tre marcature di Adama Coulibaly (uno dei più brillanti), Matteo Nannini, Lorenzo Melis e Andrea Porcheddu. Graziano Mannu ha poi effettuato numerosi cambi e dato spazio a tutti i giovanissimi. I giovani del Cagliari son o andati in goal tre volte e il punteggio finale è stato fissato sul 6 a 3.

«Sono soddisfatto – ha commentato Graziano Mannu – è stato un buon allenamento dopo i primi quattro giorni di lavoro. Ora due giorni di riposo, riprenderemo a lavorare domenica 17 agosto.»

Nella foto di copertina l’attaccante Adama Coulibaly, autore di tre goal.