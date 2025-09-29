30 September, 2025
Elezioni

Chiuso alle 20.00 il seggio per le elezioni provinciali, hanno votato 331 su 349 (95%) dei sindaci e consiglieri dei 24 Comuni. Domattina alle 8.00 lo spoglio. Il presidente già eletto è Mauro Usai

E’ stato chiuso alle 20.00, questa sera, il seggio allestito nella sala riunioni della sede della Provincia del Sulcis Iglesiente, per l’elezione del Presidente e dei 10 consiglieri. Essendo elezioni di secondo livello, secondo quanto prevede la legge n. 56 del 7 aprile 2014 (nota come legge Delrio) per le elezioni provinciali, hanno votato i sindaci e consiglieri dei 24 Comuni che costituiscono l’ente intermedio. Hanno votato 331 dei 349 aventi diritto (95%). Domattina lo spoglio avrà inizio alle 8.00.

Essendo stata presentata una sola candidatura alla carica di Presidente, è ufficiale l’elezione di Mauro Usai, sindaco di Iglesias.

 

POST TAGS:
