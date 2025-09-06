6 maggio 2012 – 30 settembre 2025, dopo 4.895 giorni è finito il commissariamento della Provincia del Sulcis Iglesiente, eletti il presidente Mauro Usai e 10 consiglieri
6 maggio 2012 – 30 settembre 2025, dopo 4.895 giorni è finito il commissariamento della provincia del Sulcis Iglesiente. Nel primo pomeriggio è stata ufficializzata l’elezione del presidente Mauro Usai – unico candidato – e dei 10 consiglieri, secondo quanto previsto dalla legge n° 56 del 7 aprile 2014.
Lo spoglio delle schede dei 331 votanti (sui 349 aventi diritto, 95%) è durato ben sette ore, dalle 8.00 alle 15.00 di oggi. La legge Delrio prevede un sistema elettorale con il voto ponderato, con i candidati suddivisi in base alla popolazione dei rispettivi Comuni, con schede di voto di diverso colore e differenti indici di ponderazione: scheda azzurra per i Comuni di fascia fino a 1.000 abitanti, indice di ponderazione 68; scheda arancione per i Comuni di fascia da 1.001 a 3.000 abitanti, indice di ponderazione 127; scheda grigia per i Comuni di fascia da 3.001 a 5.000 abitanti, indice di ponderazione 265; scheda rossa per i Comuni in fascia da 5.001 a 10.000 abitanti, indice di ponderazione 319; scheda verde per i Comuni di fascia da 10.001 a 20.000 abitanti, indice di ponderazione 585; scheda viola per i Comuni di fascia da 20.001 a 50.000 abitanti, indice di ponderazione 700.
Mauro Usai è stato eletto presidente con 69.547 voti ponderati, così suddivisi tra le varie fasce.
Fascia fino a 1.000 abitanti, votanti 15, voti ponderati 1.020;
fascia da 1.001 a 3.000 abitanti, votanti 76, voti ponderati 9,652;
fascia da 3.001 a 5.000 abitanti, votanti 52, voti ponderati 13.780;
fascia da 5.001 a 10.000 abitanti, votanti 40, voti ponderati 12.760;
fascia da 10.001 a 20.000 abitanti, votanti 11, voti ponderati 6.435;
fascia da 20.001 a 50.000 abitanti, votanti 37, voti ponderati 25.900.
I voti suddivisi tra le tre liste di candidati alla carica di consigliere provinciale.
Lista “Mauro Usai Presidente”: 75.239 voti ponderati, 8 eletti
Lista “Contro vento”: 10.651 voti ponderati, 1 eletto
Lista “Noi per il Sulcis Iglesiente”: 9.387 voti ponderati, 1 eletto
Gli 8 eletti della lista “Mauro Usai Presidente”:
Gianluigi Loru
Sasha Sais
Pietro Morittu
Maria Beatrice Collu
Isangela Mascia
Pierangelo Rombi
Daniela Massa
Romeo Ghilleri
L’eletto della lista “Noi per il Sulcis Iglesiente”:
Sandro Mereu
L’eletta della lista “Contro Vento”:
Daniela Garau.
Giampaolo Cirronis
Allegate le interviste al neo presidente Mauro Usai e a Gianluigi Loru, il consigliere più votato tra i candidati della lista “Mauro Usai Presidente”
NO COMMENTS