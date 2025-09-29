29 September, 2025
Sono in corso le elezioni provinciali, alle 13.30 avevano votato 167 dei 349 sindaci e consiglieri dei 24 Comuni (47,8%)
Sono in corso le elezioni provinciali, alle 13.30 avevano votato 167 dei 349 sindaci e consiglieri dei 24 Comuni (47,8%)

Sono in corso le elezioni del presidente e dei 10 consiglieri della provincia del Sulcis Iglesiente. Alle 13.30 avevano votato 167 dei 349 sindaci e consiglieri dei 24 Comuni (47,8%).

Ricordiamo che il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, è l’unico candidato alla presidenza e a tre ore e mezza dalla chiusura del seggio allestito nella sala riunioni della Provincia, in via Mazzini, a Carbonia, va considerato già eletto.

Sono tre le liste presentate, in attuazione di quanto prevede la legge n° 46 del 7 aprile 2014, nota come legge Delrio, per complessivi 26 candidati alla carica di consigliere. Il seggio verrà chiuso alle 20.00.

 

