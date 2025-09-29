Avvicendamento alla guida del 1° Reggimento corazzato, dopo un anno, il col. Corrado Appolloni ha ceduto il comando al parigrado Fabio Facecchia

Si è tenuta lo scorso 25 settembre, presso la Caserma “Salvatore Pisano”, sede del 1° Reggimento corazzato, la cerimonia di avvicendamento al comando tra il colonnello Corrado Appolloni e il parigrado Fabio Facecchia, in occasione dell’89° Anniversario della Costituzione dell’unità. La cerimonia, svoltasi alla presenza di autorità religiose, civili, Mmilitari, con i gonfaloni dei comuni di Teulada, Sant’Anna Arresi, Carbonia, Iglesias, Santadi, Sant’Antioco nonché di una nutrita rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d’Arma provenienti dal territorio circostante, è stata accompagnata dalla fanfara del glorioso 3° Reggimento bersaglieri. Il personale oggi effettivo al 1° Reggimento corazzato, schierato in armi, erede ideale di quello che, il 15 settembre del 1936, a Vercelli, vide la costituzione del reparto, poi impiegato durante il secondo conflitto mondiale sulle Alpi occidentali e in Africa settentrionale, con il passaggio dello stendardo dalle mani del cedente a quelle del subentrante ha da oggi un nuovo comandante, il 37°. Al colonnello Fabio Facecchia competerà, dunque, l’onore di guidare il Reggimento, erede di una lunga e gloriosa tradizione, presente dal 1° maggio 1974, quando ha ereditato le competenze del Campo Addestramento Unità Corazzate (CAUC), istituito nel 1959. Transitato alle dipendenze del Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito dal 1° settembre 2024, il reggimento ha vissuto, nel corso dell’ultimo anno, un periodo particolarmente denso, caratterizzato da molteplici impegni addestrativi e numerose trasformazioni, in linea con il quadro di sviluppo capacitivo e di riarticolazione della Forza Armata, tra cui spicca la sperimentazione del concetto di “bolla tattica” dello scorso mese di luglio 2025. A seguito dell’assorbimento del locale Centro di Preparazione delle Forze (CPF), il 1° Reggimento corazzato è divenuto, come il “gemello” 80° Reggimento “Roma” in Monte Romano (VT), un fondamentale hub addestrativo nazionale. Esso oggi non si occupa solamente della gestione del locale “Poligono di Capo Teulada”, ma fornisce tutto il necessario sostegno logistico alle unità in addestramento, contribuendo allo sviluppo delle attività addestrative condotte anche in scenari ad alta intensità mediante l’impiego sia di munizionamento reale, sia dei più avanzati sistemi di simulazione, assurgendo a battle lab di straordinaria importanza per l’intera Forza Armata.

Il Generale di Brigata Pietro Addis, Capo Reparto Esercitazioni e vice comandante del Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito, nel suo indirizzo di saluto ha dapprima ringraziato il colonnello Corrado Appolloni per l’eccellente lavoro svolto durante il suo periodo di comando, formulando i migliori auguri al suo successore, colonnello Fabio Facecchia, sottolineando come le prossime attività che avranno luogo in tale sedime saranno di straordinaria importanza nell’ottica dell’ammodernamento tecnologico e nell’incremento capacitivo di Forza Armata.

Nella foto di copertina il momento dell’avvicendamento del comandante del 1° Reggimento corazzato nell’89° Anniversario della Costituzione, tra il colonnello Corrado Appolloni e il colonnello Fabio Facecchia