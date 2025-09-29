E’ in corso l’intervento di Abbanoa per riparare il guasto all’acquedotto Sulcis Nord in località Bingixedda (Perdaxius)

A seguito del rilevamento di un’improvvisa dispersione idrica, le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro in località Bingixedda, nel territorio del comune di Perdaxius, per eseguire un intervento di riparazione lungo la dorsale dell’acquedotto Sulcis Nord. L’acquedotto rifornisce di acqua potabile i serbatoi dei comuni di Perdaxius, Carbonia, Portoscuso e Gonnesa. Per l’esecuzione dei lavori di riparazione si rende necessario sospendere l’esercizio dell’intero ramo dell’acquedotto. L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi fino al loro esaurimento. Successivamente potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone più alte degli abitati. Durante l’esecuzione delle operazioni sarà invece interamente sospesa l’erogazione idrica alle utenze situate nelle località di Is Porcus, Is Pillonis, Is Senis, Is Gannaus, Is Gadonis, Is Atzoris e San Simplicio nel territorio del comune di Perdaxius e al Consorzio Industriale Sulcis Iglesiente nel comune di Portoscuso. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento di riparazione.