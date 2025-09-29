Mauro Usai, sindaco di Iglesias, 36 anni, unico candidato, verrà eletto oggi presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, con 10 consiglieri (26 i candidati)

Mauro Usai, sindaco di Iglesias, 36 anni, unico candidato, verrà eletto oggi presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente. Sono tre le liste presentate da sindaci e consiglieri, in attuazione di quanto prevede la legge n° 46 del 7 aprile 2014, nota come legge Delrio, ma solo una ha indicato un candidato alla presidenza, la lista “Mauro Usai Presidente”, con 10 candidati alla carica di consigliere provinciale. Le altre due liste, “Contro Vento” e “Noi per il Sulcis Iglesiente”, hanno proposto solo candidati alla carica di consigliere provinciale, riaspettivamente 9 e 7. Sindaci e consiglieri votano dalle 8.00 alle 20.00

Le tre liste.

Lista “Mauro Usai Presidente”

Candidato alla carica di Presidente: Mauro Usai

I 10 candidati alla carica di consigliere provinciale:

Pietro Morittu, sindaco del comune di Carbonia

Gianluigi Loru, sindaco del comune di Perdaxius

Isangela Mascia, sindaca del comune di Domusnovas

Elvira Usai, sindaca del comune di San Giovanni Suergiu

Sasha Sais, sindaco del comune di Musei

Romeo Ghilleri, sindaco del comune di Nuxis

Betti Collu, consigliera comunale di Gonnesa

Daniela Massa, consigliera comunale di Sant’Antioco

Luigi Bacchis, consigliere comunale di Domusnovas

Pierangelo Rombi, consigliere comunale di Carloforte

Lista “Contro Vento”

I 9 candidati alla carica di consigliere provinciale:

Debora Porrà, sindaca del comune di Villamassargia

Giacomo Bachis, consigliere comunale di Piscinas

Daniela Garau, consigliera comunale di Carbonia

Federico Fantinel, presidente del Consiglio comunale di Carbonia

Alessia Cadoni, consigliera comunale di Carbonia

Valerio Lecca, consigliere comunale di Sant’Anna Arresi

Arianna Porcu, consigliera comunale di Villamassargia

Doriano Pisano, consigliere comunale di Musei

Armando Linzas, consigliere comunale di Sant’Anna Arresi