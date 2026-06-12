Dal 1° luglio 2026 la gestione del servizio di igiene urbana del comune di San Giovanni Suergiu passa alla Teknoservice

A conclusione della procedura di gara, il servizio di igiene urbana del comune di San Giovanni Suergiu è stato aggiudicato alla Teknoservice S.r.l., che assumerà la gestione delle attività a decorrere dal 1° luglio 2026. Il nuovo servizio di igiene urbana introduce importanti novità organizzative e operative, definite anche sulla base delle esigenze e delle criticità emerse durante il processo partecipativo promosso dall’Amministrazione comunale.

Come previsto in occasione del subentro di un nuovo gestore, nelle settimane precedenti all’avvio del servizio sarà necessario effettuare le operazioni di passaggio di consegne tra la società uscente e quella entrante. Tali attività riguarderanno strutture, attrezzature, procedure operative e organizzazione del servizio.

Per consentire il corretto svolgimento di queste operazioni, alcuni servizi saranno temporaneamente sospesi:

• il servizio di raccolta domiciliare di ingombranti e sfalci sarà sospeso dal 22 giugno 2026;

• il conferimento dei rifiuti presso l’Ecocentro comunale sarà sospeso dal 22 giugno 2026;

• il servizio presso l’isola ecologica di Punta e Trettu terminerà il 29 giugno 2026, con successiva rimozione dei contenitori.

Restano invece regolarmente attivi tutti i servizi ordinari di raccolta porta a porta.

«Con l’aggiudicazione della gara e l’imminente avvio del nuovo servizio si conclude un percorso lungo e complesso, che ha richiesto mesi di lavoro tecnico e amministrativo – dichiara la sindaca Elvira Usai -. Abbiamo lavorato per costruire un appalto moderno, in grado di rispondere alle esigenze del territorio e di migliorare ulteriormente un servizio che già oggi può contare su risultati molto positivi in termini di percentuale di raccolta differenziata. Le temporanee sospensioni previste negli ultimi giorni di giugno sono strettamente legate alle operazioni di subentro tra il gestore uscente e quello entrante e rappresentano un passaggio necessario per garantire l’avvio ordinato del nuovo servizio dal 1° luglio.»

Nelle settimane che precederanno l’avvio del nuovo servizio, l’Amministrazione comunale e il nuovo gestore promuoveranno una specifica campagna informativa rivolta alla cittadinanza. Saranno illustrate nel dettaglio tutte le novità previste dal nuovo appalto, tra cui il nuovo calendario della raccolta differenziata, gli orari di apertura dell’Ecocentro, i servizi dedicati alle utenze e le nuove modalità operative introdotte con il passaggio alla gestione Teknoservice.

«L’avvio del nuovo appalto segna l’inizio di una fase importante per il servizio di igiene urbana del nostro Comune – dichiara l’assessore dell’Ambiente Camilla Melis -. Siamo consapevoli che il passaggio tra due gestioni possa comportare qualche temporaneo disagio, ma si tratta di un momento necessario per consentire al nuovo gestore di avviare il servizio nelle migliori condizioni possibili e dare piena attuazione alle innovazioni previste dal nuovo appalto. Nelle prossime settimane accompagneremo i cittadini nella conoscenza del nuovo servizio, illustrando nel dettaglio tutte le novità introdotte e fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire agli utenti di familiarizzare con le nuove modalità di gestione del servizio.»

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a programmare per tempo eventuali conferimenti presso l’Ecocentro e a collaborare durante questa breve fase di transizione, necessaria per garantire un avvio ordinato ed efficiente del nuovo servizio a partire dal 1° luglio 2026.