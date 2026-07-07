L’assessorato dell’Industria ha accertato che le inadempienze contestate alla società Ekosarda nella cava di Is Urigus sono state risolte. Dura la reazione della sindaca Elvira Usai

L’assessorato regionale dell’Industria ha comunicato all’Amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu l’esito del procedimento di avvio di decadenza dell’autorizzazione della cava di Is Urigus: in una nota pervenuta ieri al protocollo comunale, gli uffici dell’assessorato hanno comunicato all’Amministrazione che tutte le inadempienze contestate alla società Ekosarda sono state risolte e, consguentemente, è stata disposta l’archiviazione definitiva del procedimento di avvio di decadenza dell’autorizzazione di cava nel sito di Su Giri de sa Murta, nella frazione di Is Urigus. Nel mese di gennaio 2026 l’assessorato regionale dell’Industria aveva chiesto alla società Ekosarda di eliminare le difformità riscontrate e il ripristino dei luoghi secondo le indicazioni progettuali, pena entro i sei mesi successivi della decadenza dell’autorizzazione del 2018.

«I tecnici si sono assunti la grossa responsabilità di accertare e confermare che le difformità contestate sono state colmate – ha dichiarato la sindaca del comune di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai -; ma ancora una volta non si considera fra le inadempienze della società Ekosarda la mancata comunicazione di inizio lavori nei 60 giorni successivi al rilascio autorizzativo del 2018, fattore che per legge fa decadere l’autorizzazione di cava. Si tratta di una violazione più volte rimarcata dal Comune e dalle osservazioni dei cittadini ma di cui evidentemente non si vuole tenere conto», ha concluso Elvira Usai.