12 June, 2026
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Sono iniziati i lavori di illuminazione pubblica nei parchi di San Giovanni Suergiu

Sono iniziati i lavori di illuminazione pubblica nei parchi di San Giovanni Suergiu. La ditta affidataria è già intervenuta nel parco giochi delle frazioni di Is Urigus e Matzaccara dove oltre alla primaria opera di scavi sono stati già posizionati i pozzetti; poi si procederà a Palmas e nel centro cittadino.

«Un’opera attesa e strategica dice la sindaca, Elvira Usaiper la sua valenza di sicurezza e decoro urbano contro ogni degrado e per una maggiore fruizione delle aree verdi per grandi e piccini.»

I lavori sono stati finanziati dal fondo unico comunale per un importo di 100mila euro e impreziosiscono le aree attrezzate del paese e delle frazioni dove i bambini ora potranno trascorrere molte ore del loro tempo libero.

«È fondamentale preservare l’integrità e la sicurezza dei parchi spiega l’assessore dei Lavori pubblici, Gianfranco Ghisuperché sono centri di incontro e aggregazione quotidiana.»

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