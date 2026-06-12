Sono iniziati i lavori di illuminazione pubblica nei parchi di San Giovanni Suergiu. La ditta affidataria è già intervenuta nel parco giochi delle frazioni di Is Urigus e Matzaccara dove oltre alla primaria opera di scavi sono stati già posizionati i pozzetti; poi si procederà a Palmas e nel centro cittadino.

«Un’opera attesa e strategica – dice la sindaca, Elvira Usai – per la sua valenza di sicurezza e decoro urbano contro ogni degrado e per una maggiore fruizione delle aree verdi per grandi e piccini.»

I lavori sono stati finanziati dal fondo unico comunale per un importo di 100mila euro e impreziosiscono le aree attrezzate del paese e delle frazioni dove i bambini ora potranno trascorrere molte ore del loro tempo libero.

«È fondamentale preservare l’integrità e la sicurezza dei parchi – spiega l’assessore dei Lavori pubblici, Gianfranco Ghisu – perché sono centri di incontro e aggregazione quotidiana.»