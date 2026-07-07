Provincia del Sulcis Iglesiente e comune di Teulada: sopralluogo congiunto per la valorizzazione dell’ex istituto scolastico e della viabilità panoramica

Ieri pomeriggio il presidente della pProvincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai, e il sindaco di Teulada, Angelo Milia, hanno effettuato un sopralluogo congiunto presso l’ex istituto scolastico dismesso del Comune e lungo le strade provinciali 70 e 71, con l’obiettivo di verificare lo stato di conservazione delle strutture e individuare gli eventuali interventi di manutenzione e riqualificazione da programmare.

La ricognizione rappresenta un primo passo verso un percorso condiviso tra Provincia e Amministrazione comunale finalizzato alla valorizzazione di due importanti patrimoni del territorio.

Per quanto riguarda l’ex edificio scolastico, l’intento è quello di restituire alla comunità un immobile oggi non utilizzato, destinandolo a nuove funzioni di carattere sociale, culturale e sportivo, affinché possa tornare a essere un punto di riferimento per i cittadini e per le associazioni del territorio.

L’attenzione si è quindi spostata lungo la SP 70 e la SP 71, due arterie di grande pregio paesaggistico che attraversano uno dei tratti più suggestivi della costa del Sulcis. Durante il sopralluogo è stata valutata la possibilità di realizzare, nei punti più significativi della litoranea, aree panoramiche attrezzate che consentano ai visitatori di sostare in sicurezza e ammirare il paesaggio, contribuendo così alla valorizzazione turistica dell’intero comprensorio.

«La Provincia vuole essere un ente vicino ai territori e capace di costruire, insieme ai Comuni, percorsiì concreti di valorizzazione del patrimonio pubblico – ha dichiarato il presidente Mauro Usai -. Il recupero dell’ex istituto scolastico significa restituire uno spazio alla comunità di Teulada, destinandolo ad attività sociali, culturali e sportive. Allo stesso tempo, la valorizzazione della strada panoramica rappresenta un’opportunità per rafforzare l’attrattività turistica del territorio, migliorando la fruizione di uno dei paesaggi costieri più belli della Sardegna. Il nostro impegno sarà quello di individuare le soluzioni e le risorse necessarie per trasformarequesti obiettivi in interventi concreti.»

Il sopralluogo conferma la volontà della provincia del Sulcis Iglesiente e del comune di Teulada di proseguire un percorso di collaborazione istituzionale volto a promuovere interventi capaci di coniugare manutenzione del patrimonio pubblico, sviluppo locale e valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche del territorio.