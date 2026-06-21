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I giardini dell’Ex Esmas di San Giovanni Suergiu hanno ospitato sabato sera il saggio di fine anno della Scuola Civica Don Tore Armeni di Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu

I giardini dell’Ex Esmas di San Giovanni Suergiu hanno ospitato sabato sera il saggio di fine anno della Scuola Civica Don Tore Armeni di Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu, alla presenza di un pubblico numeroso e partecipe.

Il saggio è stato coordinato e presentato dai docenti delle classi di canto moderno, chitarra e pianoforte, che hanno accompagnato e sostenuto gli allievi nel percorso artistico e formativo intrapreso durante l’anno, culminato in una serata ricca di emozioni e grande partecipazione.

«Questa amministrazione lavora per la diffusione della cultura musicalespiega l’assessore delle Politiche sociali Alessandra Mancaed è particolarmente significativo l’incremento del numero degli allievi delle diverse classi nella sede di San Giovanni Suergiu, segnale concreto del crescente interesse da parte dei giovanissimi e della vitalità della Scuola Civica nel territorio.»

Nel corso della serata, la sindaca Elvira Usai ha ricordato il significato speciale dell’evento, sottolineando: «Questa serata è dedicata alla memoria di Marcella Schirru, recentemente scomparsa, figura fondamentale della Scuola Civica, alla quale ha dedicato parte della sua vita con passione, impegno e dedizione, contribuendo in maniera determinante alla crescita e al consolidamento di questa importante realtà culturale del nostro territorio».

Repertorio variegato di artisti italiani e internazionali, sorrisi ed emozioni, ma soprattutto l’entusiasmo dei cantanti e dei musicisti di esibirsi davanti a un pubblico di familiari ed amici e di mostrare i progressi acquisiti.

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