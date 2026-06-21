Sinistra Futura Sulky interviene nel dibattito politico dopo l’adesione dell’assessore Eleonora Spiga a “Futuro Nazionale”, il partito fondato da Roberto Vannacci.

«La destra antiochense pare aver trovato una nuova casa – si legge in una nota -. Una casa misogina, razzista, che inneggia alla Decima Mas e che teorizza un ritorno alle leggi razziali. La destra “vannacciana” riassume, in un unico contenitore, tutto ciò che uno Stato democratico non dovrebbe mai essere: razzista, retrogrado, intollerante e reazionario. Il fatto che esponenti dell’esecutivo del nostro Comune diventino dirigenti di quel preciso pensiero politico ci preoccupa profondamente. Per noi di Sinistra Futura, che viviamo e intendiamo la politica come figlia del pensiero antifascista e dei valori democratici sanciti dalla nostra Costituzione, vedere esponenti della Giunta cittadina prendere strade come quella di “Futuro Nazionale” solleva interrogativi urgenti a cui non è più possibile sottrarsi.»

Il segretario Roberto Martinelli e gli iscritti di Sinistra Futura Sant’ Antioco chiedono all’assessore Eleonora Spiga e al sindaco Ignazio Locci di conoscere le loro posizioni sul femminicidio e la violenza di genere, sui diritti LGBTQIA+, sulla scuola e l’inclusione, sulla differenza di genere, il rispetto delle minoranze e il contrasto alla povertà e al sindaco«se questa evidente estremizzazione a destra di una parte della sua Giunta e della sua maggioranza sia destinata a modificare la linea politica dell’amministrazione verso temi che sono, ahinoi, di primaria e drammatica rilevanza nella nostra società» e aggiungono che «Sant’Antioco non può e non deve diventare il laboratorio politico di un’ideologia che nega i diritti e l’inclusione. Tutta la sua Giunta, signor sindaco, si sposta a destra, non solo una parte ed i cittadini meritano risposte chiare, immediate e trasparenti».