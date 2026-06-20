Giacomo Guadagnini (capogruppo PD Carbonia): «Subito un sopralluogo sul ponte e sulla strada per il cimitero e Medadeddu»

Su sollecitazione dei cittadini del luogo e dei vari centri commerciali che insistono nel tratto di strada che conduce al cimitero di Carbonia e alla frazione di Medadeddu, è stato effettuato un sopralluogo e si è riscontrato una situazione come di seguito.

La strada, prima del ponte, con direzione cimitero e Medadeddu si trova in condizioni pericolose per la presenza di buche profonde ed estese che costringono i cittadini, in particolare quelli che vengono da Medadeddu, a transitare nella corsia opposta per evitare le buche, naturalmente quando se ne accorgono in tempo.

Il traffico in questo tratto di strada, complicato dalla strettoia del ponte, è importante perché transitano i cittadini di Medadeddu e quelli di tutta la città che frequentano il cimitero.

Un carico di traffico quindi notevole e non si capisce perché l’intervento su questo tratto di strada non sia stato considerato prioritario.

Ci sono state numerose segnalazioni all’assessore competente, la risposta è sempre stata che si rifarà tutto il manto stradale, ma nel frattempo è trascorso un anno e la situazione naturalmente è peggiorata.

La commissione evidenzia che è urgente eliminare la situazione di pericolo già da domani tappando le buche in attesa del sempre urgente lavoro definitivo.

Si chiede al comando dei vigili un sopralluogo per verificare lo stato di pericolosità di questo tratto di strada e di relazionare in proposito.

Giacomo Guadagnini

Capogruppo PD nel Consiglio comunale di Carbonia e presidente della Commissione II – Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti