Approvato il nuovo Statuto del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato con Decreto del 19 maggio 2026 il nuovo Statuto del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. Il provvedimento riorganizza la composizione del Consorzio e ridefinisce le percentuali di partecipazione dei soggetti consorziati.

Novità principali

Composizione del Consorzio : come previsto dall’Articolo 3 dello Statuto, il Consorzio è costituito dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Università e della Ricerca, dal ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalle Province o Enti subentranti, dai Comuni interessati dalla perimetrazione, dalle Università di Cagliari e di Sassari e da associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 nonché portatrici di interessi diffusi con finalità affini a quelle del Parco.

Criterio di ripartizione per Enti locali : la percentuale di partecipazione di Comuni e Province (o Enti subentranti) viene ripartita in proporzione all’estensione e al valore storico‑ambientale‑paesaggistico dei rispettivi territori nell’area delimitata del Parco.

Nuove percentuali di partecipazione: le Tabelle A e B allegate al Decreto assegnano ai Comuni la quota del 51%, alla Regione il 27%, ai Ministeri il 20% e alle Università il 2%.

Comitato tecnico-scientifico : entra a farne parte il Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna in sostituzione del Segretariato Regionale per la Sardegna del Ministero della Cultura, soppresso nel quadro della riorganizzazione periferica del Ministero.

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