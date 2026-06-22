22 June, 2026
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Stamane l’Amministrazione comunale di Giba ha incontrato il direttore sociosanitario e il responsabile unico del Governo delle liste d’attesa della Asl Sulcis Iglesiente

Stamane l’Amministrazione comunale di Giba ha incontrato il direttore sociosanitario e il responsabile unico del Governo delle liste d’attesa della Asl Sulcis Iglesiente, con l’obiettivo di avviare un percorso volto al ripristino e al potenziamento di alcuni servizi della Casa della Salute venuti meno nel periodo successivo all’emergenza Covid.
«L’incontro si è svolto in un clima di piena collaborazione ed è stato positivo e incoraggiante. Sono emerse concrete prospettive per la programmazione e l’introduzione di nuovi servizi sanitari utili non solo per la comunità di Giba, ma per tutto il territorio – si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Giba -. Continueremo a seguire con attenzione questo percorso, nella convinzione che la tutela della salute e la vicinanza dei servizi ai cittadini rappresentino una priorità assoluta.»
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