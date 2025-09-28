29 September, 2025
Lutto

S'è spenta sabato 27 settembre, a Carbonia, all'età di 85 anni, Bianca Cocco, per alcuni decenni impegnata nella promozione delle arti marziali
Lutto

S’è spenta sabato 27 settembre, a Carbonia, all’età di 85 anni, Bianca Cocco, per alcuni decenni impegnata nella promozione delle arti marziali

S’è spenta sabato 27 settembre, a Carbonia, all’età di 85 anni, Bianca Cocco, per alcuni decenni impegnata nella promozione delle arti marziali. Lascia i figli Franco con Tindara, Berto con Ornella, i nipoti Riccardo con Valentina e Roberta.

Nei primi anni ’80 allestì nella frazione di Is Gannaus una palestra nella quale si sono preparati tanti atleti, in particolare nella disciplina del ju jitsu, che si sono distinti in competizioni di livello regionale, nazionale e internazionale. Ha proseguito il suo impegno sportivo, con straordinaria passione, per alcuni decenni.

La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 29 settembre, alle 16.30, nella parrocchia di Cristo Re, a Carbonia.

