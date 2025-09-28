Ieri mattina, nel sito di Sa Marchesa, è stata deposta una lastra in bronzo scolpita dall’artista Gianni Argiolas in ricordo dei morti sul lavoro

Grande partecipazione, nel sito geo-speleologico archeologico Sa Marchesa, a Nuxis, all’iniziativa organizzata dallo Spleo Club di Nuxis per la deposizione di una lastra in bronzo scolpita dall’artista Gianni Argiolas in ricordo dei morti sul lavoro. Ne sito è già presente un’opera che ricorda i morti nella miniera di Sa Marchesa, e questo aggiunge un ulteriore tassello alla natura dello stesso.

Hanno partecipato autorità civili, sindacali e militari, tra le quali il vescovo della diocesi di Iglesias sua Eminenza monsignor Mario Farci che ha benedetto il monumento; il sindaco del comune di Nuxis Romeo Ghilleri che ha ideato l’iniziativa, i comandanti del 1° Reggimento Corazzato e del 3° Reggimento Bersaglieri di Teulada, diversi assessori e consiglieri comunali.

Nel corso del convegno che ha preceduto la deposizione della lastra in bronzo, sono intervenuti:

Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis;

Roberto Curreli, presidente dello Speleo Club Nuxis;

Elisa Siracusa, vice prefetto aggiunto di Cagliari;

Antonio Nicolli, vice questore di Cagliari;

Eleonora Atzei, consigliera comunale di Piscinas;

Gianluca Pittoni, sindaco del comune di Masainas;

Marcellino Piras, sindaco del comune di Villaperuccio;

Riccardo Cicilloni; docente universitario, direttore della campagna di scavi nella Grotta di Acquacadda;

Emanuele Madeddu, segretario della Filctem CGIL della Sardegna Sud Occidentale;

Giuseppe Masala, segretario territoriale della Fsm CISL;

Roberto Puddu, ex segretario generale della Camera del Lavoro CGIL del Sulcis Iglesiente;

il colonnello Alessandro Latino, comandante del 3° Reggimento bersaglieri di Teulada;

monsignor Mario Farci, vescovo della diocesi di Iglesias.

Al termine, è stata scoperta la lastra in bronzo, benedetta da monsignor Mario Farci, e la fanfara del 3° Reggimento bersaglieri ha eseguito alcuni brani. E’ poi intervenuta Rosalba Castelli, l’artivista viandante a Nuxis per una tappa del progetto “Orme d’ombra” ed è stata visitata la grotta di Acquacadda.

Sia il convegno sia la cerimonia all’esterno sono stati presentati dalla socia dello Speleo Club Agnese Delogu, presidente dell’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra della sede di Carbonia.