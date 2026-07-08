Incendio in località Medau Fundale Pionca (Carbonia), sul posto il Super Puma di Fenosu, due elicotteri e un Canadair

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias su due incendi, dapprima in località “Is Pittaus”, comune di Nuxis, e in località Medau Fundale Pionca, comune di Carbonia. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della stazione forestale di Carbonia. A Carbonia sono arrivati anche un secondo elicottero da Fenosu, il Super Puma di Fenosu, aun altro elicottero militare e un Canadair.