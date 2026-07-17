17 July, 2026
MENU
mobile-logo
HomeAmbienteIncendiGli incendiari, a distanza di 24 ore, ieri sono tornati in azione alla periferia di Carbonia, in località Campu Frassolis
Incendi

Gli incendiari, a distanza di 24 ore, ieri sono tornati in azione alla periferia di Carbonia, in località Campu Frassolis

Gli incendiari, a distanza di 24 ore, sono tornati in azione alla periferia di Carbonia, in località Campu Frassolis. Il Corpo forestale è intervenuto con due elicotteri. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Carbonia. Le fiamme hanno minacciato per alcune ore diverse abitazioni e solo il sacrificio di tutti gli operatori ha permesso di scongiurare conseguenze ancora più drammatiche. La giornata di fuoco era iniziata a fine mattinata in località Medau Desogus, proseguita a Domusnovas. Oggi si prevede un’altra giornata difficile con alto rischio incendi, come comunicato dalla direzione generale della protezione civile.

FOLLOW US ON:
Il professor Gianni
Sottoscritto un acco
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Incendi
Incendi a Domusnovas
Incendi
Giornata durissima s
Incendi
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY