Gli incendiari, a distanza di 24 ore, ieri sono tornati in azione alla periferia di Carbonia, in località Campu Frassolis

Gli incendiari, a distanza di 24 ore, sono tornati in azione alla periferia di Carbonia, in località Campu Frassolis. Il Corpo forestale è intervenuto con due elicotteri. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Carbonia. Le fiamme hanno minacciato per alcune ore diverse abitazioni e solo il sacrificio di tutti gli operatori ha permesso di scongiurare conseguenze ancora più drammatiche. La giornata di fuoco era iniziata a fine mattinata in località Medau Desogus, proseguita a Domusnovas. Oggi si prevede un’altra giornata difficile con alto rischio incendi, come comunicato dalla direzione generale della protezione civile.