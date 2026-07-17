17 July, 2026
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Parco Geominerario

Sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Parco Geominerario e l’Università di Sassari per la redazione del Piano territoriale dell’Ente

Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e il Dipartimento di Innovazione dell’Università degli Studi di Sassari hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la redazione del Piano territoriale dell’Ente, strumento di governance finalizzato a definire l’assetto, la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio del Parco.
Il documento è stato sottoscritto dal direttore dell’Ente, dott. Fabrizio Atzori e per il Dipartimento di Innovazione dell’Università di Sassari dal decano prof. Francesco Morandi.
La documentazione del Piano territoriale dovrà successivamente essere sottoposta ad un processo di valutazione ambientale strategica nazionale coordinato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il progetto punta a coniugare conservazione del patrimonio geominerario, riqualificazione dei siti ex-minerari e sviluppo economico sostenibile, promuovendo attività di ricerca, formazione e valorizzazione culturale e turistica nel territorio.
Il cronoprogramma sarà articolato in sette fasi: raccolta e integrazione delle fonti informative, definizione metodologie e rappresentazione cartografica a scala 1:10.000, analisi dello stato dei luoghi, validazione cartografica, verifica delle disposizioni paesaggistiche, integrazione delle schede d’ambito e pubblicazione dei risultati sul sito tematico Sardegna Geoportale.
Tutte le fasi saranno sviluppate in collaborazione con il gruppo di lavoro del Parco Geominerario, con il coinvolgimento di eventuali competenze esterne specialistiche ma soprattutto con la partecipazione dei territori ricadenti nelle aree del Parco.
«Il piano territoriale risolverà il problema dei vincoli e delle pratiche per il quale l’Ente deve rilasciare pareri, liberando gli uffici tecnici dei Comuni interessati e del Parco dai lunghi procedimenti fino ad ora necessari per il loro ottenimento», ha sottolineato il Direttore Atzori, manifestando soddisfazione per l’importante accordo.
Nella foto di copertina Fabrizio Atzori, direttore del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna
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