La Provincia del Sulcis Iglesiente avvia nuovi interventi sugli edifici scolastici

La Provincia del Sulcis Iglesiente rafforza il proprio impegno a favore del sistema scolastico del territorio, coniugando investimenti sulle infrastrutture e programmazione strategica per il futuro dell’istruzione.

Con il decreto deliberativo n. 88 del 13 luglio, il Presidente della Provincia, Mauro Usai, ha approvato il progetto per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria in due istituti superiori del territorio, mentre ieri mattina, nella sala del Consiglio provinciale di Carbonia, si è svolto un importante momento di confronto con il mondo della scuola nell’ambito del percorso partecipativo per la definizione del Piano Strategico Provinciale.

Gli interventi di manutenzione, per un importo complessivo di 230mila euro, interesseranno il Liceo artistico “Remo Branca” di Iglesias e il Liceo scientifico “Emilio Lussu” di Sant’Antioco. A seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici provinciali, i lavori riguarderanno principalmente l’impermeabilizzazione delle coperture e delle strutture murarie, con l’obiettivo di eliminare definitivamente le infiltrazioni d’acqua e migliorare le condizioni di sicurezza e fruibilità degli edifici.

Parallelamente, la Provincia prosegue il percorso di ascolto e partecipazione finalizzato alla costruzione del Piano Strategico Provinciale. All’incontro hanno preso parte le consigliere delegate Daniela Massa, con delega all’Istruzione superiore e Università, e Maria Beatrice Collu, con delega al Turismo e alla valorizzazione del territorio e numerosi dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi, degli Istituti tecnici superiori (ITS) e delle

scuole paritarie del territorio.

Nel corso del confronto sono emerse alcune delle principali criticità che interessano il sistema scolastico provinciale, a partire dalla mobilità degli studenti pendolari e dalla carenza di personale, ma anche numerose proposte per rafforzare l’offerta formativa, tra cui la valorizzazione dei corsi serali quale strumento di contrasto alla dispersione scolastica e il rafforzamento della collaborazione tra scuole, istituzioni e territorio.

«La scuola rappresenta una priorità assoluta per la nostra amministrazione – dichiara il presidente Mauro Usai -. Da una parte continuiamo a investire concretamente nell’edilizia scolastica, perché studenti e personale possano disporre di edifici sempre più sicuri, efficienti e funzionali; dall’altra stiamo costruendo, insieme ai dirigenti scolastici e a tutti gli attori del territorio, una visione condivisa del futuro dell’istruzione nel Sulcis Iglesiente. Il Piano Strategico nasce proprio con questo obiettivo: ascoltare chi vive quotidianamente la scuola per individuare priorità, superare le criticità e programmare interventi capaci di accompagnare lo sviluppo del nostro territorio nei prossimi anni.»

L’incontro dedicato al mondo dell’istruzione rappresenta soltanto una delle tappe del percorso partecipativo promosso dalla Provincia per la redazione del Piano Strategico Provinciale, che nelle prossime settimane coinvolgerà ulteriori categorie economiche, sociali e istituzionali, con l’obiettivo di costruire una strategia di sviluppo condivisa e di lungo periodo per il Sulcis Iglesiente.

Nella foto di copertina il Liceo Scientifico Emilio Lussu di Sant’Antioco