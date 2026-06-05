La Provincia del Sulcis Iglesiente ha approvato interventi nel settore dell’edilizia scolastica per oltre 830.000 euro

La Provincia del Sulcis Iglesiente ha approvato due importanti provvedimenti che consentiranno l’avvio di interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione degli edifici scolastici del territorio per un valore complessivo di 830.000 euro.

Con il decreto del Presidente n. 66 del 3 giugno 2026 è stato approvato il documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici provinciali per l’annualità 2026. L’intervento, del valore complessivo di 230.000 euro, sarà finanziato interamente con risorse del bilancio provinciale e consentirà di programmare una serie di opere finalizzate a garantire adeguati livelli di sicurezza, efficienza e funzionalità del patrimonio scolastico.

L’approvazione del documento di Indirizzo alla Progettazione rappresenta il primo passo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura necessari alla redazione dei progetti esecutivi e alla successiva realizzazione degli interventi.

Con il decreto del Presidente n. 64 del 3 giugno 2026 è stato inoltre approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo ai lavori urgenti di risanamento delle coperture dell’Istituto di Istruzione Superiore “Asproni-Fermi” di Iglesias, nell’ambito del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 600.000 euro, finanziato per 593.897,20 euro dalla Regione Autonoma della Sardegna e per 6.102,80 euro dalla Provincia del Sulcis Iglesiente. Le opere consentiranno di intervenire in modo significativo sulle coperture dell’istituto scolastico di via Giovanni Falcone, migliorando le condizioni di sicurezza e conservazione dell’edificio.

«La scuola rappresenta una priorità assoluta per la nostra amministrazione – dichiara il Presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai -. Con questi provvedimenti confermiamo la volontà di investire in edifici scolastici più sicuri, efficienti e adeguati alle esigenze degli studenti e del personale scolastico. Si tratta di interventi concreti che rafforzano il nostro impegno nella tutela del patrimonio pubblico e nel miglioramentoì della qualità degli ambienti destinati alla formazione delle nuove generazioni.»

Alla soddisfazione del Presidente si unisce quella della consigliera delegata all’Edilizia scolastica, Daniela Massa, che sottolinea l’importanza della programmazione degli interventi sul patrimonio scolastico provinciale: «L’approvazione di questi interventi conferma l’attenzione costante della Provincia verso il patrimonio scolastico e la sicurezza degli studenti e del personale. Il nostro obiettivo è garantire scuole sempre più sicure, funzionali e adeguate alle esigenze della didattica moderna. In particolare, il progetto sull’Istituto Asproni-Fermi di Iglesias consentirà di risolvere criticità importanti legate alle coperture dell’edificio, mentre il piano di manutenzione straordinaria 2026 ci permetterà di intervenire in maniera programmata su diversi istituti del territorio. Continuiamo a lavorare affinché le scuole del Sulcis Iglesiente possano offrire ambienti di qualità, accoglienti e all’altezza delle aspettative delle nostre comunità scolastiche».