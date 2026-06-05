Dopo il voto contrario al PUC, a Iglesias il consigliere Federico Melis lascia la maggioranza che sostiene la Giunta di Mauro Usai.

«Con la presente nota intendo rendere pubblica la mia decisione di uscire dal gruppo di maggioranza in seno al Consiglio comunale di Iglesias – scrive in una nota il consigliere comunale del gruppo “Iglesias Avanti” Federico Melis -. La scelta, meditata e sofferta, non è frutto di dinamiche personali, ma di ragioni politiche e istituzionali precise, che ritengo doveroso illustrare ai cittadini che mi hanno accordato la loro fiducia.»

«Nel corso della recente seduta consiliare di ieri, ho espresso voto contrario all’adozione del Piano Urbanistico Comunale – aggiunge Federico Melis -. In queste ore sento molti parlare di “risultato storico”, di un traguardo raggiunto dopo 46 anni. Ebbene, vorrei offrire una lettura diversa di quei 46 anni. Se Iglesias non ha mai approvato un piano urbanistico in quasi mezzo secolo, non è stato per incapacità o inerzia: è stato perché, in passato, sedevano in questo Consiglio persone di cultura e di spessore istituzionale che mai avrebbero apposto il proprio voto favorevole su un atto di tale portata senza conoscerne il contenuto nel dettaglio, senza un indirizzo politico condiviso e senza aver svolto fino in fondo il proprio ruolo di rappresentanti dei cittadini. Quella era responsabilità. Quella era serietà amministrativa.»

«Oggi, invece, assistiamo a una situazione paradossale e, a mio avviso, istituzionalmente inaccettabile: ai consiglieri comunali è stato fatto firmare un documento attestante le proprie incompatibilità – atto con rilevanti implicazioni personali e giuridiche – mentre analoga cautela non è stata richiesta ai componenti della Giunta, i quali hanno invece svolto un ruolo ben più incisivo sull’atto: hanno dato l’indirizzo politico al PUC, lo hanno predisposto, e hanno condotto le interlocuzioni con gli organi della Regione – rimarca Federico Melis -. Una asimmetria che non ha giustificazione logica né giuridica, e che la dice lunga sul metodo con cui questo procedimento è stato gestito. Non mi è stato possibile votare a favore di un atto portato in aula in queste condizioni.»

«Ciò che ha reso insostenibile la mia permanenza nella maggioranza non è soltanto questo singolo episodio, ma un metodo di governo che si è rivelato, nel tempo, privo di vera collegialità – sottolinea il consigliere comunale di “Iglesias Avanti ” -. Le decisioni vengono assunte senza un reale coinvolgimento di tutti i componenti della coalizione; il confronto interno è ridotto a una mera formalità; le posizioni critiche vengono ignorate anziché valorizzate come contributo al miglioramento dell’azione amministrativa. Non è questo il modo in cui intendo esercitare il mandato che i cittadini mi hanno conferito.»

«Uscire dalla maggioranza non significa abbandonare l’impegno per Iglesias. Continuerò a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale con la stessa dedizione e lo stesso senso di responsabilità di sempre, nell’interesse esclusivo della città e dei suoi abitanti, al di fuori di logiche di appartenenza che hanno dimostrato di non lasciare spazio a un confronto autentico – concclude Federico Melis -. Resto disponibile al dialogo con chiunque, maggioranza compresa, ogniqualvolta si tratterà di discutere nel merito di provvedimenti che riguardano il futuro di Iglesias.»