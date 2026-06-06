6 June, 2026
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Oggi e domani, lungo la via Roma, a Calasetta, si terrà la mostra artistica delle eccellenze del territorio “COLORI E TESORI DI SARDEGNA”

Questa sera, dalle 17.00 alle 22.00, e domani domenica 7 giugno, dalle 10.00 alle 22.00 lungo la via Roma a Calasetta, si terrà la mostra artistica delle eccellenze del territorio “COLORI E TESORI DI SARDEGNA”, iniziativa ideata, organizzata e promossa dal Centro Commerciale Naturale di Calasetta. Saranno presenti artisti ed artigiani del territorio e, alcune eccellenze enogastronomiche molto particolari sia di Calasetta che dell’isola si Sant’Antioco. Tra i gazebo, lungo la via Roma, sarà possibile ammirare le opere pittoriche degli artisti calasettani, creazioni artigianali davvero originali, prelibatezze enogastronomiche. Gli espositori racconteranno con le loro opere i “colori e i tesori” della Sardegna, quei colori che ammaliano, stupiscono, innamorano i visitatori arrivati da ogni dove. Ma non solo i “colori” saranno i protagonisti della Mostra; l’artigianato farà la sua parte, rappresentato dai maestri orafi, dai prodotti del cuoio e del legno, dalle ceramiche, dal cucito creativo e dalla coltelleria, dalle candele artistiche e dalle creme naturali e per finire, dalle pitture artistiche su seta e dai cesti sardi. “Calasetta La Bianca”, terra di confine e sempre più punto di incontro, per un’altra storia tra due storie, il mix perfetto di due realtà che coesistono nell’isola di Sant’Antioco, racchiude in se tutti i colori del mare e del cielo.

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