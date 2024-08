Nottinsieme, a Carbonia, mercoledì 31 luglio ha vissuto la quinta tappa dell’edizione 2024 – di Nadia Pische

Nottinsieme, evento inserito nel programma di Estiamoinsieme Carbonia, mercoledì 31 luglio ha vissuto la quinta tappa dell’edizione 2024, un traguardo importante che ha confermato ancora una volta una proposta vincente.

Il piacere di incontrarsi e fare una chiacchierata con gli amici, ascoltare musica, gustarsi un gelato o una bibita fresca, momenti che animano il centro della città che “felice” accoglie i numerosi partecipanti. Nella serata di fine luglio Piazza Roma è stata teatro di un’esibizione della scuola di ballo Elledance di Emanuele Ledda e Silvia Loi con uno spettacolo di latinshow, dove ballerine e ballerini hanno deliziato il pubblico con passi di danza e musiche coinvolgenti.

Non sono mancati animazione e divertimento per i bambini, che ne hanno approfittato per giocare fino a tardi. Si è potuto ballare in compagnia di Ezio che con un forte gruppo di persone ha animato instancabile un altro angolo del centro. Bancarelle con varie leccornie da passeggio e da consumare seduti al tavolo in piacevole compagnia.

Una cornice importante quella offerta ogni mercoledì per la città di Carbonia che soffre dal punto di vista economico, un invito ad uscire e a ritrovare il piacere di far rivivere il centro e, allo stesso tempo, accantonare almeno per una sera pensieri e preoccupazioni.

Nadia Pische