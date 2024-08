Dal 3 all’8 agosto, il Festival Culturale LiberEvento approda a Calasetta

Il Festival Culturale LiberEvento 2024, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga, dal 3 all’8 agosto approda a Calasetta, davanti alla Torre Sabauda, cuore pulsante della manifestazione culturale e sede storica del festival. «LiberEvento rappresenta un centro di propulsione che abbina libri, autori e musica – commenta Claudio Moica, ideatore del festival e direttore artistico degli eventi di Calasetta -. Lo abbiamo dimostrato negli anni passati, con la partecipazione di centinaia di persone ad ogni evento, e lo stiamo confermando anche quest’anno. Ma non possiamo dimenticare da dove tutto questo è partito: dal comune di Calasetta. Nel 2012 fu varata la prima edizione ed è consuetudine che i primi dieci giorni di agosto il festival ritorni nel suo luogo originario. Una sei giorni in cui LiberEvento si riappropria del suo vero carattere che lo ha contraddistinto e che lo rende unico nel suo genere. Il cuore della manifestazione resta nella cittadina lagunare, in quel luogo dove le emozioni si fanno parola e musica, dove ogni momento diventa mistico e dà un’iniezione di forza a tutto il territorio.»

Anche quest’anno, oltre alle tante presentazioni di libri, ritorna l’appuntamento con un festival nel festival. Prenderà avvio la seconda edizione di “Musichevento”, il festival musicale del festival Liberevento, nel comune di Calasetta, che porterà tanti ospiti prestigiosi del panorama musicale, per una serie di concerti nei luoghi più suggestivi della cittadina.

Gli appuntamenti calasettani del Festival Liberevento partono il 3 agosto alle 22.00, con la serata di premiazione dei vincitori della quarta edizione di “A vuxe de Câdesédda”, concorso letterario intitolato a Bruno Rombi, poeta, scrittore, critico letterario e artista nato a Calasetta nel 1932, vissuto a Genova per oltre 60 anni e venuto a mancare nel 2020. Gli interventi musicali saranno a cura di Gavino Murgia (Sassofono).

