Questa sera, al teatro comunale di San Gavino Monreale, va in scena il concerto “L’ultima mattanza”, di Gavino Murgia, Fabio Giachino e Patrice Heral

Il rito antico e crudele della pesca del tonno si traduce in musica con “L’Ultima Mattanza”, il concerto che vede protagonista il sassofonista e polistrumentista nuorese Gavino Murgia insieme con Fabio Giachino al pianoforte e alle tastiere e Patrice Heral alla batteria e alle percussioni – in cartellone sabato 25 gennaio, alle 21.00, al Teatro Comunale di San Gavino Monreale per la Stagione 2024-2025 di Prosa | Musica | Danza e Circo Contemporaneo organizzata dal CeDAC Sardegna – per un suggestivo itinerario sonoro sulle tracce dell’album omonimo, ispirato a una storia millenaria intrisa di violenza e cupa bellezza.

Sotto i riflettori il Trio Mattanza, affiatato ensemble in cui s’intrecciano voci e strumenti, tra echi ancestrali e sonorità contemporanee, reinterpretati in chiave jazz, per evocare una importante e plurisecolare tradizione, un’arte marinaresca dove trionfano l’abilità e la forza, ma anche il fascino della natura selvaggia incarnata dai grandi predatori, dalle forme eleganti e allungate, imprigionati nella camera della morte. Il sapore epico della lotta si sposa agli aromi salmastri, sulle note di “Prima della Battaglia”, come della title track “L’Ultima Mattanza”, accanto a “Tabarka”, tra paesaggi africani, suoni e luci della città della Tunisia, patria dei genovesi esuli a Carloforte tra il mito de “I Danzatori delle Stelle” per un omaggio a Sergio Atzeni e la profondità degli “Abissi”, e ancora brani come “Rais” e “Cascà”, in un percorso sonoro che rimanda alle grandi civiltà mediterranee e agli orizzonti sconfinati del mare, simbolo di libertà.