Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà giovedì 30 gennaio

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la sala polifunzionale, in Piazza Roma, in seduta straordinaria e pubblica, per giovedì 30 gennaio alle ore 14,30 in prima convocazione e, eventualmente, alle ore 16,30, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;

2. Approvazione schema di convenzione tra il comune di Cagliari e il comune di Carbonia per l’esercizio in forma associata della segreteria generale;

3. Approvazione del regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors, strutture leggere prontamente amovibili e strutture semirigide amovibili;

4. Approvazione del regolamento per l’uso dello stemma, del gonfalone, delle bandiere, della fascia tricolore e di quella del presidente del Consiglio comunale;

5. Adesione al Gruppo di azione locale denominato GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.