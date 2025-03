Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio Comunale di Carbonia per la giornata di mercoledì 12 marzo, alle ore 15,00, in prima convocazione ed

eventualmente, alle ore 16,00, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Mozioni e ordini del giorno;

2. Modifica al Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 e del patrocinio comunale in favore di soggetti o enti operanti nei settori cultura, spettacolo e turismo;

3. Approvazione Regolamento Spese di rappresentanza;

4. Variante al Piano Urbanistico Comunale n. 5 “non sostanziale” (ai sensi della L. R. 1 del 17 gennaio 2019) da zona H – sottozona H3.1 a zona e – sottozona E 5 in un’area sita in località “Is Serafinis” e “Sa Cussorgia de Is Fenus” ricompresa tra il rio Flumentepido e Cortoghiana – Approvazione;

5. Ratifica alla Deliberazione di G.C. n.22 del 12-02-2025 avente ad oggetto: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000).

6. Rinnovo del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2025/2027.